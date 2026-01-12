Ottava missione per l' Ucraina pronte a partire cento tonnellate di solidarietà tra frutta ortaggi e vestiti
Il 15 gennaio partirà da Capocolle un nuovo carico di aiuti destinato all'Ucraina, composto da circa cento tonnellate di frutta, ortaggi e vestiti. Questa ottava missione di solidarietà mira a sostenere le persone colpite dal conflitto, fornendo beni di prima necessità. Un gesto concreto di vicinanza e supporto in un momento di crisi, volto ad alleviare le difficoltà delle comunità ucraine.
Partirà giovedì 15 gennaio da Capocolle un nuovo importante carico di solidarietà per l'Ucraina che resta sotto pressione a causa della guerra contro la Russia. Si tratta dell'ottava missione pro Ucraina, in partenza da Cesena. Giovedì 15 gennaio, alle ore 9, dall'azienda Vignali a Capocolle. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it
