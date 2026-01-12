Ossa umane trovate a Palazzolo Area sotto sequestro ma potrebbero risalire al 1600

A Palazzolo, nel Bresciano, sono stati trovati resti ossei umani in un campo tra Adro e San Pancrazio. L’area è stata posta sotto sequestro e i reperti, potenzialmente risalenti al 1600, sono protetti dalla Sovrintendenza delle Belle Arti. Il ritrovamento, avvenuto casualmente, apre indagini sulla possibile origine storica di un sito di interesse archeologico.

Palazzolo (Brescia) – Potrebbero costituire addirittura un reperto, e un reperto protetto dalla Sovrintendenza delle Belle Arti, i resti ossei umani rinvenuti casualmente da un passante sabato in un campo al confine tra Adro e San Pancrazio di Palazzolo sull’Oglio, nel Bresciano, in prossimità di un cantiere stradale. Quello scheletro parziale venuto alla luce tra la terra smossa non si esclude sia stato sepolto laggiù, non lontano dalla Cava Rossi, addirittura secoli fa. L’ipotesi: una sepoltura del 1600. Forse al tempo della peste del 1600, quando i morti venivano tumulati in tombe di fortuna lontano dagli insediamenti abitati. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Ossa umane trovate a Palazzolo. Area sotto sequestro, ma potrebbero risalire al 1600 Leggi anche: Trovate ossa umane nello scavo di un cantiere stradale nel Bresciano: indagano i carabinieri Leggi anche: La scomparsa di Vito Mezzalira e le ossa trovate sotto una colata di cemento: anche il figliastro sotto accusa Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Ritrovamento di ossa umane tra San Pancrazio e Adro: sembrerebbero molto datate; Ossa umane riemergono dal cantiere stradale: scatta l'indagine; Palazzolo, da uno scavo affiorano ossa umane: area sotto sequestro; Ossa affiorano da un campo tra Adro e Palazzolo: si tratta di resti umani. Palazzolo, trovate alcune ossa umane in uno scavo: di chi sono? - Un ritrovamento davvero inquietante ha agitato nel pomeriggio di ieri (sabato 10 gennaio 2026) l'Ovest Bresciano. bsnews.it

Ossa umane riemergono dal cantiere stradale: scatta l'indagine - L'area nei pressi della Cava Rossi è stata interdetta dai Carabinieri dopo il recupero di un femore e di alcuni denti. bresciatoday.it

Trovate ossa umane nello scavo di un cantiere stradale nel Bresciano: indagano i carabinieri - Resti di ossa umane, come femore e ulna, sono stati ritrovati in un cantiere stradale nel Bresciano nel pomeriggio del 10 gennaio ... fanpage.it

Macabro ritrovamento in un campo al confine tra Adro e San Pancrazio, frazione del comune di Palazzolo. Da un terreno poco lontano dalla cava Rossi (il campo si trova all’esterno del perimetro dell’impianto) sono emerse alcune ossa umane A trovarle e a f - facebook.com facebook

Brescia, spuntano ossa umane durante uno scavo: la procura dispone l’analisi del dna milano.repubblica.it/cronaca/2026/0… x.com

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.