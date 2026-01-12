Orti via Campesio il comune | In arrivo provvedimenti per il privato

Il Comune di Piacenza ha precisato che non è stata concessa alcuna autorizzazione alla ditta Losi Costruzioni per lo stoccaggio di terre da scavo nell’area privata degli orti di via Campesio. In vista di eventuali interventi, sono in fase di valutazione provvedimenti specifici per regolare la situazione e tutelare l’uso degli orti e l’ambiente circostante.

