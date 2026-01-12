Oroscopo Paolo Fox Settimanale dal 12 al 18 Gennaio 2026

L'Oroscopo Paolo Fox Settimanale dal 12 al 18 gennaio 2026 analizza i transiti planetari di questa settimana. Un forte stellium in Capricorno, con Sole, Mercurio, Venere e Marte, invita a riflettere su responsabilità e scelte pratiche. È un periodo in cui l'attenzione si concentra su temi concreti, favorendo decisioni mature e un approccio realistico alle situazioni quotidiane. Di seguito, le previsioni per ogni segno, in un'ottica di equilibrio e introspezione

Transiti della settimana dal 12 al 18 Gennaio La settimana è dominata da un potente stellium in Capricorno (Sole, Mercurio, Venere, Marte) che spinge verso concretezza, responsabilità e decisioni mature. Questa configurazione energetica crea un momento ideale per consolidare progetti, definire obiettivi chiari e strutturare le azioni nei prossimi cicli.? Sabato 17 gennaio rappresenta un punto di svolta .

