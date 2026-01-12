Oriente incontra Occidente | il trentennale viaggio dell' arte cinese a Venezia

Il trentennale percorso dell’arte cinese a Venezia si distingue per il suo dialogo con il contesto occidentale. La vicinanza tra i padiglioni all’Arsenale, quello cinese e quello italiano, sottolinea questa relazione. Un’occasione per esplorare come le culture si incontrano e si arricchiscono attraverso l’arte, offrendo uno sguardo privilegiato sulla storia e le evoluzioni di entrambe.

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.