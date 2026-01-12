Ordine | Ma non si dica più del gol al primo tiro in porta del Milan Tra Genoa e Fiorentina …

Ma non si dica più del gol al primo tiro in porta del Milan. Tra Genoa e Fiorentina, il pareggio evidenzia le difficoltà delle squadre nel finalizzare le occasioni e nel mantenere equilibrio in campo. Franco Ordine analizza gli aspetti tattici e le decisioni chiave, offrendo una lettura approfondita della prestazione di entrambe le squadre nel confronto di questo match.

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.