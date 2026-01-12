Ordine | Ma non si dica più del gol al primo tiro in porta del Milan Tra Genoa e Fiorentina …

Ma non si dica più del gol al primo tiro in porta del Milan. Tra Genoa e Fiorentina, il pareggio evidenzia le difficoltà delle squadre nel finalizzare le occasioni e nel mantenere equilibrio in campo. Franco Ordine analizza gli aspetti tattici e le decisioni chiave, offrendo una lettura approfondita della prestazione di entrambe le squadre nel confronto di questo match.

Il giornalista Franco Ordine ha parlato e analizzato il pareggio tra la Fiorentina e il Milan. Ecco le sue parole nell'estratto del suo pezzo per 'Il Giornale'. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

