Orbán tra coltelli mitra e cuoricini

Da ilgiornale.it 12 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Orbán si distingue in un contesto di tensioni e simboli, tra coltelli, mitra e cuoricini. Mentre club come Inter, Napoli e Milan si preparano per la Champions, anche allenatori come Spalletti e Gasperini sono protagonisti delle discussioni sui social, rappresentando un diverso livello di coinvolgimento e attenzione. Un’immagine complessa che riflette le dinamiche attuali del calcio e della politica, tra passione e confronto.

Forse per la vetta non sono equipaggiati come Inter, Napoli e Milan ma in quota Champions ci sono anche Spalletti e Gasperini, almeno per l'AI di X (sopra). *** Contro il Napoli il veronese Orban ha esultato mimando la mitragliatrice e il taglio della gola. Gesti per i quali il ragazzo è stato ammonito. Ma la Lega di A sul suo profilo tik tok celebra l'esultanza punita con un video coi cuoricini gialloblù. Come non usare i social. *** Nella Coppa D'Africa che si sta giocando in Marocco i giocatori nati in Francia a inizio torneo erano 107 mentre la città più rappresentata di tutta la manifestazione è Parigi. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

