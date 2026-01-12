Operaio morto all' ex Ilva il dolore della comunità di Putignano | Sconvolti una ferita profonda

La comunità di Putignano esprime cordoglio per la tragica perdita di Claudio Salamida, 46 anni, avvenuta oggi nello stabilimento delle Acciaierie d’Italia a Taranto. L’incidente sul lavoro ha scosso profondamente la zona, lasciando un senso di tristezza e sgomento tra familiari, amici e colleghi. Un evento che ricorda l’importanza della sicurezza nei luoghi di lavoro e la necessità di interventi efficaci per prevenire simili tragedie.

Aveva 46 anni Claudio Salamida, l'operaio morto oggi, 12 gennaio, in un tragico incidente avvenuto nello stabilimento Acciaierie d'Italia (ex Ilva) di Taranto. Salamida, originario di Alberobello, era residente a Putignano.Il cordoglio della comunità: "Sconvolti"Il sindaco della cittadina.

Claudio Salamida, l'operaio morto dopo essere precipitato dal quinto al quarto piano dello stabilimento ex Ilva a Taranto. L'azienda esprime «profondo cordoglio» - facebook.com facebook

Un operaio è morto mentre era al lavoro nell’ex ILVA di Taranto: negli stabilimenti del gruppo è stato indetto uno sciopero di 24 ore x.com

