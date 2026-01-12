Operaio morto Acciaierie d’Italia | Verifiche in corso per fare luce

Acciaierie d’Italia comunica che sono in corso approfondite verifiche in seguito alla tragica morte del dipendente Claudio Salamida, avvenuta presso l'Acciaieria 2. L’azienda esprime il proprio cordoglio e si impegna a fare chiarezza sulle cause dell’incidente, garantendo il rispetto delle procedure di sicurezza e la tutela dei lavoratori.

Tarantini Time Quotidiano Acciaierie d'Italia in AS esprime profondo cordoglio per la tragica scomparsa del dipendente, Claudio Salamida, avvenuta in Acciaieria 2. ADI in AS rende noto che sono in corso tutte le verifiche necessarie per accertare la dinamica dei fatti e conferma la piena disponibilità a fornire tutti gli elementi utili a far luce sull'accaduto.

Morte operaio, Acciaierie: "In corso tutte le verifiche" - "Acciaierie d'Italia in AS esprime profondo cordoglio per la tragica scomparsa del dipendente Claudio Salamida avvenuta in Acciaieria ". rainews.it

Precipita durante un controllo all’ex Ilva di Taranto, morto operaio: scatta lo sciopero di 24 ore - Secondo le prime ricostruzioni, la caduta sarebbe stata causata dal cedimento di un pavimento grigliato. msn.com

Un operaio è morto mentre era al lavoro nell’ex ILVA di Taranto: negli stabilimenti del gruppo è stato indetto uno sciopero di 24 ore x.com

