Onesti inganni Mago Silvan si racconta

Mago Silvan, noto per la sua lunga carriera nel mondo della magia, condivide il ricordo di un episodio d’infanzia. A soli sette anni, durante una villegattura a Crespano del Grappa, il giovane Aldo Savoldello fu invitato da un mago a collaborare in una pizzeria. Questa esperienza segna l’inizio di un percorso che avrebbe portato Silvan a diventare uno dei maghi più noti e apprezzati in Italia.

Dice che il piccolo Aldo Savoldello aveva sette anni quando, in villeggiatura con la famiglia a Crespano del Grappa, venne chiamato come aiutante da un oscuro mago in una pizzeria. Come tutte le storie mitologiche di formazione, dopo il gioco delle monete sparite quel tizio gli aveva detto davanti a tutti “sei tu il mago!”. Il ragazzino rimase sconvolto: da quel giorno lontano ogni giorno, ogni mese, ogni anno, quel bimbo dagli occhi sognanti aveva esercitato intelligenza e cuore fino all’estremo per stupire il pubblico di tutto il mondo, facendo sparire e ricomparire monete, carte, colombe, ma anche una Rolls-Royce bianca e un elefante del circo, per poi tagliare a pezzi e ricomporre decine e decine di bellissime ragazze. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it © Ilfoglio.it - Onesti inganni. Mago Silvan si racconta Leggi anche: Governo: Bonafoni, 'Meloni come mago Silvan prova a far sparire problemi italiani' Leggi anche: La banda degli onesti in versione 2.0. Ad Acilia si stampavano soldi Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento. Onesti inganni. Mago Silvan si racconta - Sorriso garbato, abito elegante e un’esistenza votata all’arte dell’illusione, tra divulgazione e varietà. ilfoglio.it

Silvan: «Da piccolo feci sparire mia sorella, mio padre mi portò dallo psichiatra. La prima magia? Tramutai l'acqua in vino all'oratorio» - Si chiama Aldo Savoldello (87), ma tutti lo chiamano Silvan ed è una leggenda vivente nel mondo della magia. ilmessaggero.it

Irene Ethel Mansfield, chi è la moglie di Mago Silvan/ “La sua morte è un dolore atroce…” - Chi è Irene Ethel Mansfield, moglie di Mago Silvan: insieme da circa 50 anni, è venuta a mancare lo scorso 2021. ilsussidiario.net

Onesti inganni. Sorriso garbato, abito elegante e un’esistenza votata all’arte dell’illusione, tra divulgazione e varietà. Mago Silvan si racconta. L'articolo di Vittorio Bongiorno è sul Foglio del Weekend https://edicoladigitale.ilfoglio.it/ - facebook.com facebook

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.