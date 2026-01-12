onesti inganni il mago silvan si racconta

Dice che il piccolo Aldo Savoldello aveva sette anni quando, in villeggiatura con la famiglia a Crespano del Grappa, venne chiamato come aiutante da un oscuro mago in una pizzeria. Come tutte le storie mitologiche di formazione, dopo il gioco delle monete sparite quel tizio gli aveva detto davanti a tutti “sei tu il mago!”. Il ragazzino rimase sconvolto: da quel giorno lontano ogni giorno, ogni mese, ogni anno, quel bimbo dagli occhi sognanti aveva esercitato intelligenza e cuore fino all’estremo per stupire il pubblico di tutto il mondo, facendo sparire e ricomparire monete, carte, colombe, ma anche una Rolls-Royce bianca e un elefante del circo, per poi tagliare a pezzi e ricomporre decine e decine di bellissime ragazze. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

