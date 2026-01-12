Roberto Lusini è stato eletto priore dell’Onda, confermando il suo ruolo di lunga data all’interno della confraternita. Con l’84% dei consensi, Lusini, già vicario dal 2014, si appresta a guidare il gruppo per il prossimo mandato. La sua elezione rappresenta un’ulteriore conferma della fiducia riposta in lui da parte dei membri e testimonia un percorso di continuità e impegno nella tradizione dell’Onda a Siena.

di Laura Valdesi SIENA Il ’veterano’ è stato eletto priore. Per 11 anni, dal 2014, ha fatto ininterrottamente il vicario dell’Onda, Roberto Lusini. Mai amato stare sotto i riflettori ma quando Malborghetto chiamava lui c’era. Sempre. Profilo basso, cuore fieramente bianco e celeste, al servizio della Contrada. Che adesso l’ha voluto onorando, come decretato ieri dalle urne: 84% dei consensi per Lusini su 365 votanti. "Orgoglioso e, confesso, anche un pizzico emozionato", dice aggiungendo che questo è un momento davvero speciale. Perché venerdì è anche diventato nonno per la terza volta: dopo Pietro e Niccolò è arrivato anche il piccolo Lorenzo. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Onda, il ’veterano’ eletto priore. Lusini ha avuto l’84% dei consensi: "Orgoglioso ma anche emozionato"

