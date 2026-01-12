Omicidio Verzeni legale Sangare | Linea concordate avrà frainteso delle parole

Il legale di Sangare, coinvolto nell’omicidio Verzeni, ha affermato che la linea comunicativa è sempre stata concordata e che eventuali fraintendimenti non indicano nulla di rilevante. La dichiarazione mira a chiarire la posizione del proprio assistito, sottolineando come non vi siano elementi che possano compromettere la versione ufficiale dei fatti. La vicenda rimane sotto attenta osservazione delle autorità, mentre si attendono ulteriori sviluppi.

“La linea è sempre stata concordata, probabilmente avrà frainteso delle parole, ma non ritengo che sia successo niente di particolare”. Lo ha detto l’avvocato Giacomo Maj, legale difensore di Moussa Sangare, italiano di origini maliane, accusato dell’omicidio di Sharon Verzeni, uccisa a coltellate nella notte tra il 29 e il 30 luglio 2024 a Terno d’Isola, in provincia di Bergamo. “Va compreso anche lo stato d’animo di una persona che è più da un anno in carcere e in attesa di una sentenza importante – ha affermato – anche lo stress può essere molto elevato”. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it

