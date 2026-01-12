Omicidio Verzeni legale famiglia | Sharon uccisa per capriccio

Il caso Verzeni riguarda l’omicidio di Sharon, vittima di un gesto premeditato. La famiglia della vittima, rappresentata dall’avvocato, afferma che l’omicidio non sia stato un atto d’impulso, ma un delitto pianificato per motivi futili. La vicenda evidenzia l’importanza di approfondire le dinamiche e le responsabilità di un episodio che ha sconvolto la comunità.

“Non si può ammazzare una donna per un istinto, non è stato un istinto, è stata una premeditazione, per futili motivi. Un capriccio”. Lo ha detto l’avvocato Luigi Scudieri, che rappresenta la famiglia di Sharon Verzeni e del fidanzato Sergio Ruocco, parti civili nel processo contro Moussa Sangare, lasciando il tribunale. “Sharon non ha avuto il tempo di difendersi, ed è questo il motivo per il quale è contestata la minorata difesa”, ha affermato. “Io ho sempre pensato che l’ergastolo fosse la pena giusta – ha aggiunto – oggi dopo aver sentito le argomentazioni della difesa penso sia l’unica pena giusta, cioè la pena di giustizia. 🔗 Leggi su Lapresse.it

