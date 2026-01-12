Omicidio Verzeni il padre di Sharon al processo | Per Sangare è una specie di teatrino

Durante il processo per l’omicidio di Sharon Verzeni, Bruno Verzeni ha commentato che le dichiarazioni di Moussa Sangare rappresentano “una specie di teatrino”. Sharon, assassinata a Terno d’Isola nel luglio 2024, è al centro di un procedimento giudiziario in cui Sangare è accusato del suo omicidio. Le parole del padre riflettono il suo scetticismo verso le argomentazioni presentate in tribunale, in un contesto di grande attenzione pubblica e mediatica.

"Secondo lui è una specie di teatrino". Sono le parole di Bruno Verzeni, padre di Sharon Verzeni, uccisa a coltellate nella notte tra il 29 e il 30 luglio 2024 a Terno d'Isola, in provincia di Bergamo, lasciando il tribunale dove si tiene il processo per l'omicidio della figlia, di cui è accusato Moussa Sangare. "La cosa non è che ci interessi – ha affermato mentre si trovava assieme alla moglie Teresa Previtali e il compagno della vittima, Sergio Ruocco – perché il dolore resta. Tutto il disagio di questo anno è grande". "Le affermazioni del suo avvocato ci sono sembrate affermazioni poco convincenti, non esistono attenuanti", ha aggiunto.

