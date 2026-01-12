Moussa Sangare, imputato per l'omicidio di Sharon Verzeni, ha interrotto l'arringa del suo avvocato dichiarandosi innocente e chiedendo di tornare in carcere. La vicenda riguarda il delitto avvenuto a Terno d'Isola nel luglio 2024, e il processo si svolge a Bergamo. Sangare ha espresso la sua posizione durante l'udienza, interrompendo il procedimento e richiedendo un cambio di detenzione.

Bergamo, 12 gennaio 2026 – “Mi sono già giudicato innocente ”. Con queste parole Moussa Sangare, a processo per l ' omicidio di Sharon Verzeni, uccisa a coltellate a Terno d'Isola nella notte fra il 29 e 30 luglio 2024, ha interrotto l'arringa del suo avvocato e ha chiesto di tornare in carcere. “ Non capisco cosa stia dicendo, sembra che mi stia implicando. Non voglio stare a sentire queste parole contro di me – ha detto – quando io mi sono già giudicato innocente. Per questo non ha senso stare qui”. Davanti alla Corte d'Assise di Bergamo, dopo che l'avvocato Giacomo Maj parlava da circa mezz'ora, stamattina Sangare ha quindi chiesto di lasciare l'aula e rientrare in carcere. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Omicidio Sharon Verzeni, Sangare interrompe il suo legale: “Mi giudico innocente”. E chiede di lasciare il tribunale

Leggi anche: Omicidio di Terno, Sangare chiede di lasciare il tribunale: «Mi giudico innocente»

Leggi anche: Omicidio Verzeni, Sangare interrompe il suo legale e chiede di tornare in carcere

Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news.

Omicidi a Bergamo, Sharon Verzeni e le altre vittime in attesa di verdetto. I giovani imputati, le perizie psichiatriche, le aggravanti da ergastolo; Omicidio Sharon Verzeni, il pm a Sangare: Stia zitto. Chiesto l'ergastolo; Omicidio Sharon: Sangare chiede di lasciare il tribunale 'sono innocente'; Epifania, a Roma il corteo storico ‘Viva la Befana’ arriva a San Pietro.

Omicidio di Terno, Sangare chiede di lasciare il tribunale: «Mi giudico innocente» - Colpo di scena al processo per l’omicidio di Sharon Verzeni: dopo mezzora l’imputato interrompe il suo legale e chiede di rientrare in carcere. ecodibergamo.it