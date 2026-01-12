Omicidio Sharon Verzeni Sangare in tribunale | Mi sono giudicato innocente

Si avvicinano le fasi finali del processo a Moussa Sangare, imputato per l’omicidio di Sharon Verzeni. L’udienza conclusiva si è svolta il 12 gennaio al tribunale di Bergamo, dove Sangare ha dichiarato la propria innocenza. Il procedimento, iniziato diversi mesi fa, si avvia alla conclusione, con la valutazione delle prove e delle testimonianze raccolte nel corso delle udienze.

Il processo di primo grado contro Moussa Sangare è arrivato alle sue fasi finali. Il 12 gennaio al tribunale di Bergamo si è tenuta l’ultima udienza del procedimento che vede il 31enne accusato dell’omicidio di Sharon Verzeni. La donna è stata uccisa a coltellate la notte tra il 29 e il 30 luglio 2024 a. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

