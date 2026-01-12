Il processo per l’omicidio di Maati Moubakir si avvia alla fase centrale, con il rigetto delle eccezioni della difesa. La vicenda riguarda il giovane di 17 anni di Certaldo, ucciso nel 2024 a Campi Bisenzio, dopo essere stato inseguito e aggredito. Nei prossimi giorni verranno proiettati i video dell’aggressione, che saranno utili per ricostruire i fatti e chiarire le responsabilità.

Firenze, 12 gennaio 2026 – Col rigetto delle eccezioni della difesa, entrerà nel merito il processo per l 'omicidio di Maati Moubakir, il ragazzo di 17 anni, di Certaldo, inseguito dopo la discoteca e accoltellato e ucciso dal branco la notte del 29 dicembre 2024 nel centro di Campi Bisenzio. Oggi la corte d'assise di Firenze ha stabilito che all'udienza del prossimo 19 gennaio saranno proiettati due filmati che riprendono l'aggressione di cui il ragazzo fu vittima e saranno sentiti gli investigatori che hanno condotto le indagini. La visione delle immagini disponibili daranno il via concreto alla discussione dei fatti. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Omicidio Maati, al processo la proiezione dei video dell’aggressione

Leggi anche: Luigi Mangione, il video dell’arresto al McDonald’s e i piani di fuga del sospettato mostrati al processo per l’omicidio Thompson

Leggi anche: Luigi Mangione a processo per l’omicidio Thompson, il video dell’arresto al McDonald’s e i piani di fuga del sospettato

La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti.

Omicidio Maati, al processo la proiezione dei video dell’aggressione - Per i cinque imputati l'accusa è concorso in omicidio volontario aggravato dall'aver agito per futili motivi e con crudeltà, per la particolare efferatezza dell'azione criminosa e la giovanissima età. msn.com