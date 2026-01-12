Omicidio di Terno Sangare chiede di lasciare il tribunale | Mi giudico innocente
Moussa Sangare, imputato nel procedimento per l’omicidio di Sharon Verzeni avvenuto a Terno d’Isola, ha interrotto l’arringa dell’avvocato e ha dichiarato di considerarsi innocente, chiedendo di tornare in carcere. Il processo prosegue con l’esame delle prove e delle testimonianze, mentre l’attenzione rimane rivolta alla vicenda giudiziaria e alle sue implicazioni.
IL PROCESSO. «Mi sono già giudicato innocente»: Moussa Sangare, a processo per l’omicidio di Sharon Verzeni, uccisa a coltellate a Terno d’Isola nella notte fra il 29 e 30 luglio 2024 ha interrotto l’arringa del suo avvocato e ha chiesto di tornare in carcere. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it
