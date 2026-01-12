Omicidio di Terno Sangare chiede di lasciare il tribunale | Mi giudico innocente

Da ecodibergamo.it 12 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Moussa Sangare, imputato nel procedimento per l’omicidio di Sharon Verzeni avvenuto a Terno d’Isola, ha interrotto l’arringa dell’avvocato e ha dichiarato di considerarsi innocente, chiedendo di tornare in carcere. Il processo prosegue con l’esame delle prove e delle testimonianze, mentre l’attenzione rimane rivolta alla vicenda giudiziaria e alle sue implicazioni.

IL PROCESSO. «Mi sono già giudicato innocente»: Moussa Sangare, a processo per l’omicidio di Sharon Verzeni, uccisa a coltellate a Terno d’Isola nella notte fra il 29 e 30 luglio 2024 ha interrotto l’arringa del suo avvocato e ha chiesto di tornare in carcere. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

omicidio di terno sangare chiede di lasciare il tribunale mi giudico innocente

© Ecodibergamo.it - Omicidio di Terno, Sangare chiede di lasciare il tribunale: «Mi giudico innocente»

Leggi anche: Omicidio di Terno, Sangare lascia l’aula durante la difesa: «Sono innocente»

Leggi anche: Omicidio Sharon, Sangare: «L’assassino non sono io, è qualcuno di Terno. Non mi spiego il suo Dna sulla mia bici»

Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

omicidio terno sangare chiedeOmicidio Verzeni, Sangare interrompe il suo legale e chiede di tornare in carcere - L'imputato, accusato di aver ucciso la giovane in strada a Terno d'Isola, sosteneva che il suo legale non lo stesse assistendo nel modo corretto ... bergamonews.it

omicidio terno sangare chiedeOmicidio Sharon Verzeni, l’avvocato di Moussa Sangare: “Sia assolto per non aver commesso il fatto” - Oggi l'udienza davanti alla Corte d'Assise di Bergamo per la difesa di Moussa Sangare accusato di aver ucciso Sharon Verzeni, la 33enne, uccisa la notte ... fanpage.it

omicidio terno sangare chiedeOmicidio di Terno, Sangare lascia l’aula durante la difesa: «Sono innocente» - Due set perfetti non bastano al Volley Bergamo 1991 per battere Vallefoglia: le rossoblù scappano sul 2- ecodibergamo.it

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.