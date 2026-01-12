Omicidio di Terno Sangare chiede di lasciare il tribunale | Mi giudico innocente

Moussa Sangare, imputato nel procedimento per l’omicidio di Sharon Verzeni avvenuto a Terno d’Isola, ha interrotto l’arringa dell’avvocato e ha dichiarato di considerarsi innocente, chiedendo di tornare in carcere. Il processo prosegue con l’esame delle prove e delle testimonianze, mentre l’attenzione rimane rivolta alla vicenda giudiziaria e alle sue implicazioni.

