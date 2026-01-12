Omicidio Ambrosio alla Camera si parla del mancato rimpatrio di Jelenic

Il 16 gennaio, la Camera discuterà del mancato rimpatrio di Marin Jelenic, accusato dell’omicidio del capotreno Alessandro Ambrosio. Il Governo fornirà chiarimenti sulla decisione di non procedere con l’allontanamento, sollevando questioni di ordine legale e di sicurezza. La discussione rappresenta un momento chiave per approfondire le modalità di gestione di casi di criminalità internazionale e le responsabilità delle istituzioni coinvolte.

Il 16 gennaio, il Governo risponderà alla Camera sul mancato allontanamento dal Paese di Marin Jelenic, accusato dell'omicidio di del capotreno, Alessandro Ambrosio. Lo rende noto il deputato PD, Andrea De Maria. Il dem ha presentato infatti un'interpellanza urgente: “Ricordo che Marin Jelenic. 🔗 Leggi su Bolognatoday.itImmagine generica

