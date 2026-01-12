Oltre il Pil | gli esperti Onu presentano pilastri e domini del nuovo framework

Gli esperti Onu introducono “Oltre il Pil”, un nuovo framework che definisce pilastri e domini per valutare il progresso sociale e ambientale. Coordinato da Enrico Giovannini, Direttore Scientifico dell’ASviS, questo approccio mira a superare l’eccessiva dipendenza dal prodotto interno lordo, offrendo strumenti più completi e inclusivi per misurare lo sviluppo sostenibile e il benessere globale.

di Enrico Giovannini, Direttore Scientifico dell'ASviS, registrato sul sito il 3 dicembre 2025 "Stiamo costruendo un quadro integrato e universale per affrontare l'eccessiva dipendenza dal Pil nei casi in cui non sia la misura più appropriata". È uno dei passaggi del rapporto intermedio del Gruppo di esperti ed esperte di alto livello delle Nazioni unite "Oltre il Pil", di cui fa parte anche l'economista e direttore scientifico dell'ASviS Enrico Giovannini. Un documento sintetico e agile, presentato al recente Vertice sociale mondiale di Doha, che ribadisce l'urgente necessità di "integrare e andare oltre" il Prodotto interno lordo come unica bussola di progresso e propone i nuovi pilastri di un framework per misurare il benessere e la qualità della vita.

