Olimpiadi azioni diffuse e un corteo nazionale contro i Giochi annunciati nel weekend dell’inaugurazione Ed è polemica sui ritardi di Santa Giulia

Il weekend di apertura delle Olimpiadi a Milano sarà accompagnato da proteste e discussioni, tra azioni diffuse e un corteo nazionale di fronte ai ritardi relativi alla riqualificazione di Santa Giulia. Mentre si avvicina l’inaugurazione prevista per il 6 febbraio, si susseguono le polemiche sulla gestione dei lavori e sulle implicazioni sociali dell’evento. Un contesto che evidenzia le tensioni tra aspettative olimpiche e criticità locali.

Si preannuncia un’inaugurazione dei Giochi olimpici movimentata quella prevista a Milano il 6 febbraio. Nel weekend della cerimonia di apertura, infatti, sono state annunciate “azioni diffuse” e un corteo nazionale per il 7 febbraio. A organizzarle il Comitato insostenibili Olimpiadi (Cio), che riunisce diverse associazioni. Il primo atto sarà la contestazione dell’arrivo della fiamma, con lo slogan ‘mostriamo a Israele il cartellino rosso’, il 5. E si continuerà il giorno dopo con azioni diffuse in città (quando non è stata autorizzata alcuna manifestazione) durante l’inaugurazione dei giochi, che vedrà in città l’arrivo di 52 Capi di Stato o di governo. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

