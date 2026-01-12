Oggi lo sciopero di Trenord e Trenitalia | l' elenco dei treni garantiti
Oggi si svolge uno sciopero dei servizi ferroviari di Trenord e Trenitalia, con alcune corse garantite. Dopo l'interruzione di 24 ore tra il 9 e il 10 gennaio, anche lunedì si prevedono disagi per i pendolari. Di seguito l'elenco dei treni garantiti e le informazioni utili per organizzare gli spostamenti.
Un'altra giornata di sciopero dei treni. Dopo lo stop del settore ferroviario di 24 ore, tra venerdì 9 e sabato 10 gennaio, lunedì sarà un'altra giornata nera per chi si sposta con i treni. Dalle tre della nottata del 12 fino alle due di martedì 13 gennaio sarà in vigore un nuovo sciopero che. 🔗 Leggi su Milanotoday.it
Leggi anche: I treni garantiti per lo sciopero del 28 novembre 2025 (Pdf). Orari di Trenitalia, Trenord e Italo
Leggi anche: Sciopero dei treni confermato: gli orari garantiti da Trenord e Trenitalia e le fasce a rischio
Confermato il doppio sciopero dei trasporti in due giorni: gli orari dei treni Trenord e Trenitalia; Sciopero treni 12 gennaio 2026 Trenord e Trenitalia in Lombardia: fasce orarie garantite; Sciopero dei trasporti dalle 21.00 di venerdì 9 gennaio; Sciopero treni di Trenitalia, Trenord e Italo venerdì 9 e sabato 10 gennaio: quali sono quelli garantiti.
Sciopero trasporti 9 e 10 gennaio, oggi disagi per i treni - Dalle 21 del 9 alle 21 del 10 gennaio stop anche per il personale del Gruppo Fs e Trenital ... tg24.sky.it
Lunedì nero per chi viaggia, oggi c’è sciopero dei treni - È scattato alle 3 di lunedì mattina 12 gennaio, e durerà sino alle 2 del 13 gennaio, lo sciopero del servizio ferroviario. ecodibergamo.it
Sciopero treni oggi 10 gennaio 2026: 24 ore di stop/ Si ferma anche Trenord: orari e fasce di garanzia - Sciopero di 24 ore dei treni per la giornata di oggi, 10 gennaio 2026: si fermano anche i convogli di Trenord, ecco tutti i dettagli ... ilsussidiario.net
Sciopero della curva nord oggi al “Picchi” per il match del Livorno contro la Juve Next Gen foto by Luca Cecchi #Livorno #calcio #SerieC #UnioneSportivaLivorno - facebook.com facebook
Oggi #10gennaio sciopero e presidio a #Giugliano davanti a #LeroyMerlin, c.c. Auchan. La protesta, organizzata da #UILTuCSCampania, dopo il licenziamento di due lavoratrici per malattia regolarmente certificata. La salute non è una colpa. I diritti non si lice x.com
Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.