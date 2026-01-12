Oggi lo sciopero di Trenord e Trenitalia | l' elenco dei treni garantiti

Oggi si svolge uno sciopero dei servizi ferroviari di Trenord e Trenitalia, con alcune corse garantite. Dopo l'interruzione di 24 ore tra il 9 e il 10 gennaio, anche lunedì si prevedono disagi per i pendolari. Di seguito l'elenco dei treni garantiti e le informazioni utili per organizzare gli spostamenti.

Un'altra giornata di sciopero dei treni. Dopo lo stop del settore ferroviario di 24 ore, tra venerdì 9 e sabato 10 gennaio, lunedì sarà un'altra giornata nera per chi si sposta con i treni. Dalle tre della nottata del 12 fino alle due di martedì 13 gennaio sarà in vigore un nuovo sciopero che. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

