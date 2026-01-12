Oggi, lunedì 12 gennaio, si svolge un maxi sciopero dei treni che interessa i pendolari di Monza e della Brianza. Durante questa giornata, sono garantiti alcuni servizi essenziali, ma è consigliabile verificare gli orari aggiornati prima di mettersi in viaggio. L'evento ha ripercussioni sulla mobilità locale, rendendo importante pianificare gli spostamenti con attenzione.

Giornata nera per i monzesi e per brianzoli che utilizzano il treno. Maxi sciopero oggi, lunedì 12 gennaio. Come riferisce MilanoToday dalle tre della nottata del 12 gennaio fino alle due di martedì 13 gennaio sarà in vigore un nuovo sciopero che coinvolgerà il personale di Trenord e Trenitalia. 🔗 Leggi su Monzatoday.it

Leggi anche: Sciopero dei treni confermato: gli orari garantiti da Trenord e Trenitalia e le fasce a rischio

Leggi anche: Sciopero nazionale dei treni a Roma 9 e 10 gennaio: orari dei disagi e treni garantiti

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

Oggi il maxi sciopero dei treni: tutti gli orari garantiti; Trenord, sciopero del 12 gennaio in Lombardia: gli orari e le fasce dei garanzia dei treni; Due giorni di sciopero dei treni e aerei: ecco chi si ferma. Lunedì tocca alle scuole; Dopo le festività al via la prima tornata di scioperi 2026. Aerei, bus, tram e treni: undici giorni di proteste.

Oggi il maxi sciopero dei treni: tutti gli orari garantiti - Finestre temporali queste durante le quali viaggeranno i treni compresi nella lista dei “Servizi ... monzatoday.it