Oggi è arrivato il nuovo questore Giovanni Cuciti | chi è e le priorità

Oggi a Monza si è svolta l’installazione ufficiale del nuovo questore, Giovanni Cuciti. La cerimonia ha visto la presentazione delle sue priorità e un confronto con il sindaco Paolo Pilotto e le autorità locali. Con questa nomina, si apre un nuovo capitolo nella gestione della sicurezza e delle attività istituzionali nella provincia di Monza e della Brianza.

