La Vis torna in campo venerdì alle 20, affrontando la capolista Arezzo. Dopo la sconfitta contro il Pineto, la squadra cerca di risalire la classifica e dimostrare il proprio valore. Una sfida importante per mantenere ambizioni e spirito competitivo, in un match che può rappresentare un passo decisivo nel cammino stagionale.

Fare del ko contro il Pineto la classica eccezione che conferma la regola. Contro la capolista Arezzo, venerdì alle 20.30, la Vis punta a riaffermarsi grande contro le grandi. Prima della sconfitta contro gli abruzzesi, gli uomini di Stellone erano infatti sempre usciti con un sorriso da ogni big match disputato al Benelli. A Pesaro i biancorossi si erano infatti imposti su Juventus Next Gen, Guidonia Montecelio e Ravenna, tutte squadre che alla vigilia li precedevano in classifica. Da ricordare anche il derby di un mese fa contro l’Ascoli. I pesaresi, dando vita a una gara dai ritmi elevati, avevano bloccato i bianconeri sull’1-1, reagendo così alla sconfitta contro il Perugia. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Obiettivo: tornare a fare la grande con le grandi. Arezzo in arrivo, la Vis cerca un'altra impresa

