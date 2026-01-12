Nuovo cedimento sulla SS88 a Contrada | l' intervento dei carabinieri
Oggi a Contrada si è verificato un nuovo cedimento sulla SS88, una delle principali strade tra Avellino e Montoro. L’intervento dei carabinieri è stato necessario per garantire la sicurezza e valutare i danni alla carreggiata. La situazione richiede attenzione e monitoraggio continuo per prevenire eventuali rischi e facilitare eventuali interventi di ripristino.
Questo pomeriggio, a Contrada, si è verificato un ulteriore cedimento della carreggiata lungo la Strada Statale 88, arteria di collegamento tra Avellino e Montoro.Chiusura totale della SS88 per motivi di sicurezzaA seguito dell’evento, la SS88 è stata chiusa al transito in entrambi i sensi di. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it
