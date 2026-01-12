Nuovi cantieri sulla Tangenziale e sulla Statale 67 | scatta il doppio senso di marcia

Anas ha annunciato l’avvio di una nuova fase dei lavori di ammodernamento sulla Tangenziale di Ravenna e sulla Statale 67. A partire dalla prossima settimana, sarà istituito il doppio senso di marcia in alcuni tratti, nell’ambito di un programma di interventi volto a migliorare la sicurezza e la viabilità delle strade. I lavori proseguiranno nelle prossime settimane, con l’obiettivo di ridurre i disagi e garantire un miglior servizio agli utenti.

Anas comunica che proseguono i lavori di ammodernamento della strada statale 16 “Tangenziale di Ravenna” e della strada statale 67 “Tosco Romagnola” dove, dalla prossima settimana si darà avvio a una nuova fase dell’importante piano di ampliamento del tratto stradale.Leggi le notizie di. 🔗 Leggi su Ravennatoday.itImmagine generica

