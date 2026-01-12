Nuova Giunta Campania Ditto | servono fatti non ripartenze

Con l’insediamento della nuova Giunta regionale in Campania, si conclude un periodo di transizione e si avvia un nuovo percorso. Enrico Ditto sottolinea l'importanza di concentrarsi sui risultati concreti, piuttosto che su semplici ripartenze. È fondamentale che l’azione amministrativa si traduca in fatti concreti per rispondere alle reali esigenze della regione. Solo così si potrà garantire un’effettiva crescita e stabilità nel tempo.

Con l’insediamento della nuova Giunta regionale campana si chiude una lunga fase formale e si apre una stagione che, secondo Enrico Ditto, deve essere segnata dalla concretezza. L’imprenditore campano, da anni attento alle dinamiche del lavoro e dello sviluppo territoriale, invita a non interpretare questo momento come un nuovo inizio assoluto, ma come la prosecuzione di un percorso che porta con sé problemi già noti e irrisolti. Ditto sottolinea come i tempi trascorsi dalle elezioni rendano poco credibile un approccio basato sulla scoperta tardiva delle criticità. La Campania, afferma, vive da tempo ritardi strutturali e squilibri territoriali evidenti, che richiedono interventi immediati sull’ordinario. 🔗 Leggi su Parlami.eu © Parlami.eu - Nuova Giunta Campania, Ditto: servono fatti, non ripartenze Leggi anche: Regione Campania, è il momento di passare ai fatti. L’appello dell’imprenditore DItto Leggi anche: Campania, Ditto si sfila dalle Regionali: servono progetto e competenze La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti. Campania. Insediata la nuova Giunta di Roberto Fico, che tiene per sé la Sanità; Regione Campania, la nomina degli Assessori non placa il dibattito; Regione Campania, giunta senza casertani. Il centrodestra attacca: «Fico ignora il territorio»; Cosa dobbiamo pensare di questa giunta regionale di Roberto Fico in Campania. Campania, Enrico Ditto alla nuova Giunta Fico: “Ora risposte concrete a cittadini e imprese” - Napoli – “Con l’insediamento della nuova Giunta regionale campana si chiude una fase formale e se ne apre una sostanziale. pupia.tv

Decaro e il rebus della nuova giunta regionale in #Puglia : Emiliano è dentro o fuori Ecco i nomi dall'incastro difficile per il nuovo governatore del Pd. x.com

Quasi pronta la nuova giunta: ci sarà anche Michele Emiliano - facebook.com facebook

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.