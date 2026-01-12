La Corea del Nord ha espresso forte disapprovazione verso gli Stati Uniti, accusandoli di aver minato le Nazioni Unite con azioni considerate

Pyongyang, 12 gen. (AdnkronosAfp) - La Corea del Nord ha condannato quelle che ha definito azioni "spudorate" da parte degli Stati Uniti, che a suo dire hanno minato le Nazioni Unite e ha accusato Washington di un "atto criminale orribile". Secondo quanto riportato dall'agenzia di stampa statale Korean Central News Agency, la missione di Pyongyang presso le Nazioni Unite a New York ha criticato aspramente i piani di un briefing sulle presunte violazioni delle sanzioni, spiegando che "ciò che dovrebbe essere messo in discussione e discusso apertamente all'Onu, in quanto questione più importante in sospeso, è l'orribile atto criminale degli Stati Uniti, che disprezzano l'esistenza stessa delle Nazioni Unite". 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Nordcorea: Pyonyang, 'Usa disprezzano l'esistenza stessa delle Nazioni Unite'

