Nordcorea | Pyonyang ' Usa disprezzano l' esistenza stessa delle Nazioni Unite'
La Corea del Nord ha espresso forte disapprovazione verso gli Stati Uniti, accusandoli di aver minato le Nazioni Unite con azioni considerate
Pyongyang, 12 gen. (AdnkronosAfp) - La Corea del Nord ha condannato quelle che ha definito azioni "spudorate" da parte degli Stati Uniti, che a suo dire hanno minato le Nazioni Unite e ha accusato Washington di un "atto criminale orribile". Secondo quanto riportato dall'agenzia di stampa statale Korean Central News Agency, la missione di Pyongyang presso le Nazioni Unite a New York ha criticato aspramente i piani di un briefing sulle presunte violazioni delle sanzioni, spiegando che "ciò che dovrebbe essere messo in discussione e discusso apertamente all'Onu, in quanto questione più importante in sospeso, è l'orribile atto criminale degli Stati Uniti, che disprezzano l'esistenza stessa delle Nazioni Unite". 🔗 Leggi su Iltempo.it
Leggi anche: 24 ottobre, giornata delle Nazioni Unite
Leggi anche: Onu, 80° anniversario Carta delle Nazioni Unite
NordCorea, i timori degli Usa: possibile missile contro le Hawaii - Il ministero della Difesa giapponese ipotizza tre scenari per i test di nuovi missili da parte di Pyongyang. ilgiornale.it
Nordcorea: Kim, 'potremmo riaprire dialogo con Usa, smettano di chiederci rinuncia a nucleare' - Non c'è motivo di evitare il dialogo con gli Stati Uniti se Washington smette di insistere affinché la Corea del Nord rinunci alle armi nucleari. iltempo.it
A fine dicembre 2025 i media di Stato nordcoreani hanno diffuso, per la prima volta, immagini relativamente complete di quello che Pyongyang presenta come un “sottomarino strategico a propulsione nucleare” in costruzione, mostrato durante un’ispezione di - facebook.com facebook
È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.