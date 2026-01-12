Non autosufficienza De Biase | Decreto Milleproroghe penalizza il Paese e la Calabria

Il Decreto Milleproroghe 2024 ha nuovamente rinviato le misure riguardanti il supporto alla non autosufficienza, suscitando preoccupazione tra le organizzazioni del settore. Secondo De Biase, questa decisione rappresenta un passo indietro per il Paese e per la Calabria, che continua a richiedere interventi concreti e tempestivi per garantire assistenza e tutela alle persone con bisogni speciali.

“Con grande amarezza registriamo che nel Decreto Milleproroghe viene disposto un ulteriore rinvio in tema di non autosufficienza”. Lo afferma Francesco De Biase, segretario generale della Uil Pensionati Calabria. “Occorre ricordare - spiega De Biase - che oggi sono più di 4 milioni le persone. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it Leggi anche: Risanamento, nel decreto milleproroghe la conferma per commissario e sub Leggi anche: Risanamento, nel decreto milleproroghe la conferma per commissario e sub Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento. Non autosufficienza, De Biase (UILP Calabria): “Decreto Milleproroghe penalizza il Paese e la Calabria”. Non autosufficienza, De Biase (UILP Calabria): “Decreto Milleproroghe penalizza il Paese e la Calabria” - “Con grande amarezza registriamo che nel Decreto Milleproroghe viene disposto un ulteriore rinvio in tema di non autosufficienza”. lametino.it

Non autosufficienza, De Biase (UIL Pensionati): “il Decreto Milleproroghe penalizza il Paese e la Calabria” - “Con grande amarezza registriamo che nel Decreto Milleproroghe viene disposto un ulteriore rinvio in tema di non autosufficienza”. strettoweb.com

Rinviata ancora la riforma per la non autosufficienza. De Biase: “Un prezzo salato per la Calabria” - Il segretario generale della Uil Pensionati Calabria denuncia con amarezza il rinvio dal decreto Milleproroghe ... msn.com

Con grande amarezza registriamo che nel Decreto Milleproroghe viene disposto un ulteriore rinvio in tema di non autosufficienza”. Lo afferma Francesco De Biase, segretario generale della Uil Pensionati Calabria - facebook.com facebook

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.