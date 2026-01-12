Nkunku cambia marcia | stessi gol del Chelsea in metà partite

Nkunku sta dimostrando di adattarsi rapidamente alla Serie A, segnando con regolarità e contribuendo significativamente alla squadra. Con risultati che paragonano le sue prestazioni a quelle ottenute dal suo precedente club, il Chelsea, in metà delle partite giocate, l’attaccante francese evidenzia un impatto costante e positivo nel campionato italiano.

L’attaccante francese sta incidendo con continuità nel campionato italiano, con numeri che certificano un impatto immediato. In 13 presenze di Serie A, Christopher Nkunku ha già preso parte a cinque gol tra reti e assist ( 3 gol e 2 assist ). Un dato che eguaglia quanto fatto in un’intera stagione di Premier League con il Chelsea, dove aveva raggiunto lo stesso bottino ( 3G+2A ) ma in 27 partite. Il confronto è netto e racconta una tendenza chiara: Nkunku sta producendo il doppio dell’impatto offensivo in metà delle gare. Numeri certificati da Opta, che rafforzano la lettura di un giocatore tornato centrale e decisivo. 🔗 Leggi su Milanzone.it

