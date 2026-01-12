Nisini | In arrivo 18 nuovi operatori delle forze dell’ordine ad Arezzo e Montevarchi

Nisini ha annunciato l’arrivo di 18 nuovi operatori delle forze dell’ordine nelle aree di Arezzo e Montevarchi. Questa iniziativa fa parte di un piano volto a rafforzare la presenza e la sicurezza nei territori provinciali, assegnando nuove risorse alla questura di Arezzo e ad altri presidi di sicurezza locali. L’obiettivo è migliorare la tutela dei cittadini e garantire un intervento più efficace nelle zone interessate.

"Bene l'arrivo di nuovi operatori delle forze dell'ordine nel territorio di Arezzo. Il Piano incrementi e assegnazioni ai diversi presidi e comparti di sicurezza sui territori provinciali dei nuovi agenti e vice ispettori infatti farà arrivare 7 nuove risorse tra la questura di Arezzo e il.

