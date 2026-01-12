Nisini | In arrivo 18 nuovi operatori delle forze dell’ordine ad Arezzo e Montevarchi

Nisini ha annunciato l’arrivo di 18 nuovi operatori delle forze dell’ordine nelle aree di Arezzo e Montevarchi. Questa iniziativa fa parte di un piano volto a rafforzare la presenza e la sicurezza nei territori provinciali, assegnando nuove risorse alla questura di Arezzo e ad altri presidi di sicurezza locali. L’obiettivo è migliorare la tutela dei cittadini e garantire un intervento più efficace nelle zone interessate.

