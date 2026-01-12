Nina Moric ha ucciso due figli per Corona poi usata come macchina da soli | rivelazioni sconvolgenti
Dietro la narrazione spesso spettacolarizzata di Fabrizio Corona, la docuserie Netflix Fabrizio Corona: Io sono notizia porta alla luce un lato molto più cupo e doloroso: quello vissuto da Nina Moric. Nel racconto emergono dinamiche di potere, scelte imposte e ferite mai rimarginate, che ribaltano la percezione pubblica della loro relazione. La modella croata appare come una donna profondamente segnata, schiacciata da decisioni che non sente davvero sue e da una storia in cui l’amore si è trasformato in controllo, manipolazione e senso di colpa. Nina Moric distrutta da Corona: la confessione sui figli mai nati. 🔗 Leggi su Donnapop.it
