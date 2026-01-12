Nikolaj Memola e l’arte di stare nell’incertezza
Nikolaj Memola, pattinatore originario di Biella, affronta con serenità l’incertezza della sua carriera sportiva. Cresciuto sulla pista dell’Unipol Forum, ha sviluppato una forte capacità di adattamento e resilienza. La sua esperienza dimostra come l’accettazione delle situazioni imprevedibili possa diventare una risorsa, permettendo di proseguire con determinazione nel percorso personale e professionale.
“Bisogna avere la capacità emotiva di accettare tutte le situazioni”. Vive nell’incertezza, Nikolaj Memola, pattinatore bianzolo cresciuto sulla pista dell’Unipol Forum dove si svo. Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it
Leggi anche: Nikolaj Memola: “Molto legato alle radici russe. L’Italia può ambire a risultati mai visti prima”
Leggi anche: Crisi Bavelloni, 110 famiglie nell'incertezza: i lavoratori incrociano ancora le braccia
Sempre più vicino l’appuntamento delle Olimpiadi: da Monza si prepara per le gare il pattinatore artistico su ghiaccio Nikolaj Memola, che ora attende l’ufficialità della convocazione. - facebook.com facebook
#Ghiaccio #Figura Saranno gli Europei di Sheffield a stabilire chi, tra Matteo Rizzo e Nikolaj Memola, sarà il secondo italiano ai Giochi It will be the Europeans in Sheffield to decide who, between Matteo Rizzo and Nikolaj Memola, will be the second Italian ma x.com
Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.