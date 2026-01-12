Nikolaj Memola e l’arte di stare nell’incertezza

Nikolaj Memola, pattinatore originario di Biella, affronta con serenità l’incertezza della sua carriera sportiva. Cresciuto sulla pista dell’Unipol Forum, ha sviluppato una forte capacità di adattamento e resilienza. La sua esperienza dimostra come l’accettazione delle situazioni imprevedibili possa diventare una risorsa, permettendo di proseguire con determinazione nel percorso personale e professionale.

