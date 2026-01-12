Nikola Štuli? va assecondato

Nikola Štuli? È una figura complessa, difficile da inquadrare con semplicità. Il suo carattere combina un’apparente severità con modi pacati e riflessivi, rendendolo un personaggio che richiede un’analisi attenta. La sua presenza può risultare ambigua, invitando a considerare oltre le apparenze e a comprendere le molte sfaccettature di una personalità che sfida le classificazioni facili.

Nikola Štuli? è uno specchio che dà sempre un'immagine fuorviante. Ha lo sguardo severo e poco rassicurante di chi è meglio non fidarsi, ma i modi gentili e pacati, quasi riflessivi, di chi al mondo ci sa stare e pure con una certa gentilezza. In campo è uno che sgomita, sempre pronto a dare una mano e a rendersi utile, ma allo stesso tempo tende a scomparire, a estraniarsi da tutto, dalla partita, dai compagni, anche dal pallone. È animato contemporaneamente da voglia di fare e pigrizia cronica. Un controsenso di giocatore. Eusebio Di Francesco lo ha definito come "l'unico serbo non cattivo calcisticamente", lui ha accennato a un sorriso, non ha datò né ragione né torto al suo allenatore, non ha cambiato il suo atteggiamento, ha continuato a fare quello che ha sempre fatto da quando è un calciatore del Lecce.

