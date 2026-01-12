Nikki Glaser massacra DiCaprio ai Golden Globes | Hai fatto tutto prima che la tua ragazza compisse 30 anni

Durante i Golden Globes, Nikki Glaser ha scherzato su Leonardo DiCaprio, osservando che ha iniziato a frequentare donne molto più giovani prima dei 30 anni. Nel suo monologo, ha anche commentato l’assenza di interviste e fatto battute sulla sua vita privata e le sue relazioni. Un intervento che ha attirato l’attenzione, mantenendo un tono diretto e rispettoso.

Nikki Glaser prende di mira Leonardo DiCaprio ai Golden Globes nel suo monologo d'apertura: battute sulla giovane età delle sue compagne e sulla totale assenza di interviste. L'attore annuisce sorridendo alla citazione del 1991.

