Nigeria e Marocco si sfidano nelle semifinali della Coppa d’Africa 2025, un incontro tra due squadre di rilievo nel torneo. La partita rappresenta un momento importante per entrambe, con la Nigeria forte in attacco e il Marocco determinato a conquistare il secondo titolo. Di seguito, le probabili formazioni e le modalità per seguire l’evento.

Gara valida per la semifinale di Coppa d’Africa 2025. Si affrontano due tra le nazionali più forte della competizione: da un lato la Nigeria, con le sue immense qualità in attacco, dall’altra il Marocco, vogliosi alzare il trofeo per la seconda volta nella loro storia. Nigeria-Marocco si giocherà mercoledì 14 gennaio alle ore 20 presso lo stadio Prince Moulay Abdallah di Rabat. NIGERIA-MAROCCO: COME ARRIVANO LE DUE SQUADRE La Nigeria è la formazione più in forma di questa Coppa d’Africa. Cinque vittorie su cinque chw certificano l’intenzione di riscattare la delusione nel playoff mondiale contro il Congo. 🔗 Leggi su Sport.periodicodaily.com

© Sport.periodicodaily.com - Nigeria-Marocco, semifinale Coppa d’Africa 2025: le probabili formazioni e dove vederla

Leggi anche: Marocco-Comore, prima giornata Gruppo A Coppa d’Africa 2025: le probabili formazioni e dove vederla

Leggi anche: Marocco-Mali, seconda giornata-Gruppo A-Coppa d’Africa 2025: le probabili formazioni e dove vederla

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

Osimhen è una furia, Marmoush e Salah dominano: la Nigeria e l'Egitto volano in semifinale; Coppa d'Africa, definite le semifinali; Marocco in semifinale di Coppa d'Africa: Gasperini non avrà ancora El Aynaoui dopo la 'gufata' in conferenza; Coppa d'Africa 2025: Lookman e la Nigeria in semifinale.

Coppa d'Africa, Nigeria-Marocco ed Egitto-Senegal in semifinale: calendario e tabellone - Nigeria ed Egitto sono le ultime semifinaliste della Coppa d'Africa 2026. sport.sky.it