Niente Udinese-Inter UFFICIALE | Intervento al ginocchio

L'Inter ha annunciato un intervento al ginocchio del proprio calciatore, che prevede un periodo di recupero di circa due settimane. L'atleta ha assicurato di tornare più forte, ma la sua assenza influenzerà le prossime partite, tra cui Udinese-Inter. La società e i tifosi attendono il suo rientro, confidando in un recupero rapido e completo.

Zaniolo sorprende tutti su Instagram. Il classe '99 ha comunicato che dovrà operarsi: "Purtroppo nell'allenamento prima della partita contro il Torino ho sentito un piccolo fastidio al ginocchio, ho voluto esserci a tutti i costi per aiutare la squadra a conquistare la vittoria.

