È legittimo chiedersi come si possa sostenere la speranza democratica in Venezuela e Iran, pur mantenendo un atteggiamento indifferente o favorevole verso le restrizioni delle libertà in Occidente. La coerenza tra valori e azioni è fondamentale per un discorso credibile. In questo testo, si riflette sull’importanza di mantenere una posizione chiara e rispettosa delle regole democratiche ovunque si trovi il proprio impegno. Continua a leggere per approfondire.

Come può applaudire alla speranza democratica in Venezuela e Iran, chi è indifferente o sostiene l'erosione delle libertà in Occidente? Ma soprattutto: a che titolo dà lezioni di moralità e democrazia?.

Niente lezioni sulla ribellione iraniana da chi applaude Trump e gli omicidi degli oppositori, grazie - Partiamo dalle cose importanti: che niente è più bello e commovente di un popolo che si ribella all’oppressione e all’oscurantismo di un regime totalitario, tanto più se è un popolo giovane e ... fanpage.it