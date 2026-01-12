Nicolì il nuovo questore | Ho a cuore la sicurezza dei bergamaschi - Foto e video

Nicolì, nuovo questore di Bergamo, si presenta con un impegno rivolto alla sicurezza cittadina. Con un’esperienza maturata tra Torino e Roma, affronta temi come criminalità, droga e baby gang, sottolineando l’importanza di un nuovo approccio comunicativo. La sua nomina rappresenta un passo importante per rafforzare la collaborazione tra forze dell’ordine e comunità locali, con l’obiettivo di garantire un ambiente più sicuro per tutti i cittadini.

L’INSEDIAMENTO. Dalle rapine al traffico di droga, fino all’antiterrorismo: dopo una carriera tra Torino e Roma e 87 questure in Italia, l’appello ai media sulle baby gang: «Fenomeno in evoluzione, serve un approccio nuovo anche nella comunicazione». 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

