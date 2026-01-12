Luigi Nicolais rappresenta una perdita significativa per la comunità democratica italiana. La sua scomparsa lascia un vuoto tra coloro che hanno condiviso il suo impegno e il suo contributo nel campo della politica e della ricerca. Un ricordo che invita alla riflessione sulla sua dedizione e il suo ruolo nel panorama pubblico e scientifico del Paese.

Roma, 12 gen. (Adnkronos) - “La scomparsa di Luigi Nicolais rappresenta una grave perdita per l'intera comunità democratica e per tutti coloro che hanno avuto la fortuna di conoscerlo. È stato un illustre maestro, studioso e uomo delle istituzioni. Ha unito rigore scientifico e visione politica a un tratto umano fatto di ascolto, curiosità e gentilezza, lasciando un segno autentico e duraturo nel mondo accademico e nella vita pubblica e culturale del Paese, sempre nel segno della ricerca, dell'innovazione e del bene comune. Alla famiglia va il più sincero cordoglio e una sentita vicinanza in questo momento di grande dolore”. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Nicolais: Schlein, 'grave perdita per tutta la comunità democratica'

Leggi anche: Il Pd presenta la mozione unitaria, Lombardi: "Al servizio della nostra comunità democratica"

Leggi anche: Pd: Comunità democratica lancia un blog, Delrio 'nostra democrazia va difesa'

Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento.

L'attacco della Schlein: "La riforma serve solo a chi governa, vogliono le mani libere" - facebook.com facebook