Nicolais | Schlein ' grave perdita per tutta la comunità democratica'
Luigi Nicolais rappresenta una perdita significativa per la comunità democratica italiana. La sua scomparsa lascia un vuoto tra coloro che hanno condiviso il suo impegno e il suo contributo nel campo della politica e della ricerca. Un ricordo che invita alla riflessione sulla sua dedizione e il suo ruolo nel panorama pubblico e scientifico del Paese.
Roma, 12 gen. (Adnkronos) - “La scomparsa di Luigi Nicolais rappresenta una grave perdita per l'intera comunità democratica e per tutti coloro che hanno avuto la fortuna di conoscerlo. È stato un illustre maestro, studioso e uomo delle istituzioni. Ha unito rigore scientifico e visione politica a un tratto umano fatto di ascolto, curiosità e gentilezza, lasciando un segno autentico e duraturo nel mondo accademico e nella vita pubblica e culturale del Paese, sempre nel segno della ricerca, dell'innovazione e del bene comune. Alla famiglia va il più sincero cordoglio e una sentita vicinanza in questo momento di grande dolore”. 🔗 Leggi su Iltempo.it
