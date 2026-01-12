Nicolais | Letta ' lascia un grande vuoto'

La scomparsa di Gino Nicolais rappresenta una perdita significativa. Uomo di grande cultura e integrità, ha contribuito con passione e dedizione all’ambito accademico e istituzionale. La sua figura rimarrà un punto di riferimento nel panorama italiano, lasciando un ricordo di impegno e umanità.

