Nicolais | Letta ' lascia un grande vuoto'

Da iltempo.it 12 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La scomparsa di Gino Nicolais rappresenta una perdita significativa. Uomo di grande cultura e integrità, ha contribuito con passione e dedizione all’ambito accademico e istituzionale. La sua figura rimarrà un punto di riferimento nel panorama italiano, lasciando un ricordo di impegno e umanità.

Roma, 12 gen (Adnkronos) - "La scomparsa di Gino Nicolais lascia un grande vuoto. Persona umanamente straordinaria, grande accademico, uomo delle istituzioni. Non ho che ricordi positivi di Gino, persona di qualità davvero rare". Lo scrive sui social Enrico Letta. 🔗 Leggi su Iltempo.it

nicolais letta lascia un grande vuoto

© Iltempo.it - Nicolais: Letta, 'lascia un grande vuoto'

Leggi anche: Nicola Pietrangeli, il ricordo commosso di Licia Colò: “Lascia un grande vuoto”

Leggi anche: Nicolais: Amendola, 'profondo dolore, grande intellettuale e uomo delle istituzioni'

La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online.

nicolais letta lascia grandeNicolais: Letta, 'lascia un grande vuoto' - Persona umanamente straordinaria, grande accademico, uomo delle istituzioni. iltempo.it

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.