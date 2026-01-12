Nicolais | Letta ' lascia un grande vuoto'
La scomparsa di Gino Nicolais rappresenta una perdita significativa. Uomo di grande cultura e integrità, ha contribuito con passione e dedizione all’ambito accademico e istituzionale. La sua figura rimarrà un punto di riferimento nel panorama italiano, lasciando un ricordo di impegno e umanità.
Roma, 12 gen (Adnkronos) - "La scomparsa di Gino Nicolais lascia un grande vuoto. Persona umanamente straordinaria, grande accademico, uomo delle istituzioni. Non ho che ricordi positivi di Gino, persona di qualità davvero rare". Lo scrive sui social Enrico Letta. 🔗 Leggi su Iltempo.it
