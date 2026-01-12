Nicolais | Graziano ' maestro di vita profondo dolore per la scomparsa'

Gino Nicolais, figura stimata e rispettata, ci ha lasciato. La sua scomparsa rappresenta una perdita significativa per chi ha avuto il privilegio di conoscerlo, sia a livello personale che familiare. Ricordiamo con rispetto e riconoscenza il suo contributo e la sua umanità, valori che lasciano un segno duraturo. La comunità si stringe attorno alla famiglia in questo momento di dolore.

Roma, 12 gen (Adnkronos) - "È morto Gino Nicolais. Con lui mi legava un'amicizia personale e familiare. Io e la mia famiglia partecipiamo con profondo dispiacere a questo momento". Lo scrive sui social Stefano Graziano, capogruppo Pd in commissione Difesa della Camera. "Gino è stato maestro di vita, prima ancora che di ricerca e di politica. Accademico di grande valore, riconosciuto nel mondo, e uomo delle istituzioni, ha interpretato ogni incarico con competenza e rigore, animato da un alto senso del dovere e da un rispetto costante per le persone", prosegue. "Alla sua famiglia e a tutti i suoi cari rivolgo le mie più sentite condoglianze", conclude Graziano.

