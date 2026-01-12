Nicolais | Amendola ' profondo dolore grande intellettuale e uomo delle istituzioni'

La scomparsa di Gino Nicolais rappresenta una perdita significativa. Ricercatore, intellettuale e figura di rilievo nelle istituzioni italiane, il suo contributo è stato riconosciuto e apprezzato. La sua figura lascia un’eredità importante nel panorama della cultura e della scienza.

Roma, 12 gen (Adnkronos) - "Profondo dolore per la scomparsa di Gino Nicolais. Un grande intellettuale, scienziato e appassionato uomo delle istituzioni. Una persona cara dalla forte umanità e amabilità che ha insegnato a tanti di noi il bene comune. Ci mancherà". Lo scrive sui social il deputato del Pd Enzo Amendola.

