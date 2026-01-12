Neve vicino a Roma a gennaio 2026 | dove andare e come organizzarsi

A gennaio 2026, le aree montane vicino a Roma offrono opportunità per ammirare la neve e vivere l’atmosfera invernale. Sebbene la città raramente registri nevicate persistenti, le alture circostanti e i rilievi appenninici presentano condizioni favorevoli. In questa guida troverai consigli su dove andare e come organizzare una visita, per scoprire il paesaggio innevato nei dintorni della capitale.

Gennaio è uno dei mesi migliori per conoscere il lato invernale del Lazio e delle regioni limitrofe: nonostante a Roma non cada neve persistente perlopiù, in questi giorni si stanno verificando prime nevicate sulle alture attorno alla Capitale e nei rilievi appenninici. Neve alle porte di Roma. Negli ultimi giorni fiocchi di neve sono scesi oltre gli 800–900 metri nelle zone dei Castelli Romani, tra cui Monte Cavo, Rocca Priora e Rocca di Papa. Le nevicate sono state accompagnate da un brusco calo delle temperature e spettacoli candidi sulle vette e nei boschi: un’occasione perfetta per brevi escursioni in natura, passeggiate e foto suggestive senza allontanarsi troppo dalla città. 🔗 Leggi su Funweek.it

