Nessuna firma senza controlli e reciprocità

In vista di eventuali accordi tra l’Italia e i Paesi del Mercosur, è fondamentale assicurare principi di reciprocità, controlli accurati, tutela della salute e trasparenza. Nessuna firma sarà considerata senza il rispetto di questi criteri, per garantire un approccio equilibrato e responsabile. La collaborazione internazionale deve basarsi su regole chiare e condivise, a tutela degli interessi nazionali e della sicurezza dei cittadini.

GROSSETO Nessuna apertura all’accordo con i Paesi del Mercosur se non saranno garantiti i principi di reciprocità, controlli rigorosi, tutela della salute e piena trasparenza. È questo il monito che Coldiretti Grosseto, insieme a Filiera Italia, lancia al Governo italiano, ribadendo con forza la sua opposizione all’intesa commerciale che rischia di penalizzare gravemente l’agricoltura e il Made in Italy. La posizione è netta: le stesse regole di produzione imposte agli agricoltori europei devono valere per tutti i produttori che intendono vendere i loro prodotti nel mercato comunitario. Coldiretti chiede esplicitamente il divieto di ingresso nell’Unione europea per gli alimenti ottenuti con sostanze e tecniche da tempo bandite nei campi e nelle stalle del vecchio continente. 🔗 Leggi su Lanazione.it

