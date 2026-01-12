Nessuna firma senza controlli e reciprocità

In vista di eventuali accordi tra l’Italia e i Paesi del Mercosur, è fondamentale assicurare principi di reciprocità, controlli accurati, tutela della salute e trasparenza. Nessuna firma sarà considerata senza il rispetto di questi criteri, per garantire un approccio equilibrato e responsabile. La collaborazione internazionale deve basarsi su regole chiare e condivise, a tutela degli interessi nazionali e della sicurezza dei cittadini.

GROSSETO Nessuna apertura all’accordo con i Paesi del Mercosur se non saranno garantiti i principi di reciprocità, controlli rigorosi, tutela della salute e piena trasparenza. È questo il monito che Coldiretti Grosseto, insieme a Filiera Italia, lancia al Governo italiano, ribadendo con forza la sua opposizione all’intesa commerciale che rischia di penalizzare gravemente l’agricoltura e il Made in Italy. La posizione è netta: le stesse regole di produzione imposte agli agricoltori europei devono valere per tutti i produttori che intendono vendere i loro prodotti nel mercato comunitario. Coldiretti chiede esplicitamente il divieto di ingresso nell’Unione europea per gli alimenti ottenuti con sostanze e tecniche da tempo bandite nei campi e nelle stalle del vecchio continente. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - "Nessuna firma senza controlli e reciprocità" Leggi anche: «Più controlli alle frontiere e regole di reciprocità nei commerci internazionali» Leggi anche: Nessuna concessione senza Kyiv, nessuna trattativa senza i volenterosi. Zelensky vede Macron La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento. Nessuna firma senza controlli e reciprocità; L'ammissione choc del sindaco di Crans. Nessun controllo nel locale dal 2020; Difesa, Giorgetti “Con l’aumento della spesa nessuna rinuncia a priorità sociali”; Mercosur, Macron “Accordo obsoleto, la Francia voterà contro”. "Nessuna firma senza controlli e reciprocità" - GROSSETO Nessuna apertura all’accordo con i Paesi del Mercosur se non saranno garantiti i principi di reciprocità, controlli rigorosi, tutela ... lanazione.it

Mercosur. “No a firma senza reciprocità, controlli, tutela salute e trasparenza” - Coldiretti e Filiera Italia ribadiscono la loro opposizione alla firma dell'accordo Mercosur senza reciprocità e ... secolo-trentino.com

Nuova fase d’amore per Gökberk Demirci: la frase su Özge scuote il web

"L'ALBERO DI NATALE DI MADONNA DEL CUORE È UNA TRADIZIONE CHE IL COMUNE DI RIETI VUOLE TUTELARE. NESSUNA TASSA" di Andrea Sebastiani (Assessore al Bilancio) In merito alla nota diramata a firma del Presidente dell’Associazione M - facebook.com facebook

#Inter #SerieA #ChampionsLeague Nessuna paura, solo calcio: l’Inter non teme Conte Leggiamo con attenzione e rispetto l’editoriale di Massimiliano Gallo sul Corriere dello Sport, in cui si ipotizza che l’Inter viva una forma di pressione legata alla figura di An x.com

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.