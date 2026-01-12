Nerviano i cittadini decidono sul parco di via Piemonte e il parcheggio di via Kennedy | ecco come diventeranno

A Nerviano, i cittadini avranno l'opportunità di partecipare alle decisioni riguardanti il futuro del parco di via Piemonte e del parcheggio di via Kennedy. Si tratta di interventi mirati a migliorare queste aree molto frequentate, coinvolgendo la comunità nel processo di pianificazione. Ecco come si svolgeranno i cambiamenti e quali saranno le modalità di partecipazione dei cittadini.

Nerviano – In città prende forma una serie di interventi destinati a cambiare il volto di due aree molto frequentate del paese: il parchetto di via Piemonte e il parcheggio di via Kennedy. Il percorso nasce dal confronto diretto con i cittadini e si intreccia con le opere di compensazione previste da CAP Holding per la realizzazione di nuovi impianti di potabilizzazione dell'acqua sul territorio. Il sondaggio. Il sondaggio promosso dal Comune per decidere il futuro del parchetto di via Piemonte si è concluso con una partecipazione significativa, premiando con largo consenso la proposta del parco calistenico.

Nerviano si colora di verde! Cittadine e cittadini hanno dato vita a due nuove aree boscate che ospiteranno un nuovo filare di alberi e un bellissimo prato fiorito in via dei Boschi. Un intervento che migliorerà l’ombreggiamento nei periodi più caldi e rafforzerà - facebook.com facebook

