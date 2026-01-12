Nell' istituto Alberghiero De Cecco l' open day sulla cultura del caffè e del Latte Art

L’istituto alberghiero Ipssar “De Cecco” di Pescara organizza un Open Day dedicato alla cultura del caffè e del Latte Art. Un’occasione per scoprire le tecniche e le tradizioni legate a queste pratiche, attraverso incontri e dimostrazioni pratiche. L’evento è rivolto a studenti, appassionati e professionisti interessati a approfondire le competenze nel settore. Un momento di formazione e confronto per conoscere meglio il mondo del caffè e del latte art.

Open Day nell’istituto alberghiero Ipssar “De Cecco” di Pescara sulla Cultura del Caffè e del Latte Art. “La scuola pescarese dal prossimo anno scolastico si fa in tre, affiancando al tradizionale istituto professionale anche il liceo del Made in Italy curvatura del Gusto e l’istituto tecnico del. 🔗 Leggi su Ilpescara.it Leggi anche: Istituito il liceo del Made in Italy nell'istituto alberghiero De Cecco Leggi anche: Nell'istituto Alberghiero De Cecco l'Italian Port Days per formare i cittadini del mare [FOTO] Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme. Nell'istituto Alberghiero De Cecco l'open day sulla cultura del caffè e del Latte Art; Per salvare la sala perché non trasformare l’alberghiero in liceo dell’accoglienza?; Alberghiero, nasce il liceo del Made in Italy; Istituto Ricasoli. Un nuovo edificio per agrario e alberghiero. Nell'istituto Alberghiero De Cecco l'open day sulla cultura del caffè e del Latte Art - Nella scuola di Pescara si è tenuto il primo open day del 2026 grazie alle alleanze e ai partner del territorio, come la Universal Caffè e l’Abi ... ilpescara.it

Alberghiero, nasce il liceo del Made in Italy - “L’Istituto Alberghiero Ipsseoa ‘De Cecco’ arricchisce la propria offerta formativa e dal prossimo anno scolastico accanto ai nostri indirizzi- rete8.it

I segretari Varricchio e Nardella intervengono dopo i disordini nell’istituto penitenziario abruzzese - facebook.com facebook

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.