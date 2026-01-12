Nelle scuole dell’Empolese Valdelsa si beve Acqua Buona | riparte il progetto

Nelle scuole dell’Empolese Valdelsa è ripreso il progetto “Acqua Buona”, promosso da Acque e dai comuni locali. L’iniziativa, giunta alla sua nuova edizione, coinvolge numerosi istituti della zona, con l’obiettivo di promuovere l’uso dell’acqua di rete come scelta sana e sostenibile. La collaborazione tra enti e scuole continua a sottolineare l’importanza di un consumo consapevole e rispettoso dell’ambiente.

Empoli, 12 gennaio 2026 - Anche quest'anno sono tante le scuole dell'Empolese Valdelsa che confermano la loro adesione al progetto "Acqua Buona", promosso da Acque insieme alle amministrazioni comunali del territorio. Saranno oltre 3mila le alunne e gli alunni che, ogni giorno, potranno bere l'acqua della rete idrica durante l'attività scolastica, contribuendo in questo modo alla diffusione di una cultura dell'ambiente e della responsabilità verso le risorse naturali. Attivo dal 2007, il progetto è gratuito per i Comuni in cui Acque gestisce il servizio idrico integrato, e ha tra i suoi obiettivi principali la riduzione della plastica monouso e la promozione dell'acqua della rete idrica: sicura, controllata e a chilometro zero.

